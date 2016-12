Découverte Spectacles

Que dire d’une soirée quand les mots vous manquent ? J’étais heureux. C’était au restaurant du Golf de Baden ce jeudi 10 novembre 2016 ; il affichait complet, près de deux cents personnes. Cadre superbe, rénové, aux couleurs chaleureuses et l’ensemble de la salle mise à disposition des organisateurs au profit du Téléthon. Les ostréiculteurs du secteur avaient offert les huîtres ; Yvonne, la présidente, Daniel le maître de cérémonie et tous les autres étaient au service de tous, venus si nombreux, de Baden, du Bono, mais aussi de Vannes, de Quiberon, d’Hennebont, de Locminé... Plaisir de retrouver une famille, des amis... J’ai ressenti une grande convergence dans le plaisir partagé ; l’écoute était belle et je n’avais qu’à me laisser porter. C’était ma 3è participation au coeur du Morbihan pour la grande cause de l’espoir.

Baden, autre port d’attache dans mes périples. Et la vie sublimée quand on s’oublie dans le collectif. Je n’étais qu’un oiseau de passage ; le bonheur était là, dans le frémissement des cordes.

Henri Lafitte, Chroniques insulaires 10 novembre 2016