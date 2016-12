Dans le plaisir des rencontres de voyage, à Paris, Joël HARAN et son épouse, maîtres en boulangerie, aux Délices de Notre Dame, 54, rue Notre Dame des Champs, dans un croisement de rues idéalement placé ; nous sommes dans le VIè arrondissement, non loin du XIVè ; Montparnasse est à proximité.

Plaisir d’y faire halte en ce samedi ensoleillé du 3 décembre 2016, avant de reprendre la voie des airs vers le bercail. Je suis heureux de retrouver Joël ; nous nous étions vus sur la péniche le Marcounet au mois de juin. Le temps que sa femme, sourire déployé, l’appelle, mon attention est attirée par la clientèle qui afflue d’une manière ininterrompue ; il est 11h00 du matin. La baguette tradition grillée, il n’y a pas au-dessus, de dire une cliente à sa voisine. Joël a gagné le prix de la meilleure baguette de Corse en 2015.

Après un séjour de quelques années et une expérience fructueuse eu Corse, Joël et son épouse ont décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure, au coeur de la capitale. Ils ont ouvert les portes en avril 2016 et l’avenir est prometteur. Le dynamisme fait bon à voir, les produits sont diversifiés, le pain bien sûr, les viennoiseries et la pâtisserie, mais aussi tout ce qu’il faut pour l’en-cas du midi, la satisfaction du gourmet pris par le temps ; quiches, sandwiches, salades, pantins répondent aussi à la variété des attentes ; on peut aussi s’asseoir sur place et profiter d’un va-et-vient chaleureux, dans cette ambiance dynamique de quartier qu’on apprécie à Paris. J’ai savouré également la chaleur de l’accueil du personnel, la vitalité qui rayonne et qui veut que dès le pas de porte l’on se sente bien. Les boulangeries ne sont-elles pas des lieux de vie privilégiés que l’on aime découvrir au fil des pérégrinations ?

Un point-étape à conseiller pour qui vient à Paris.

Henri Lafitte, Chroniques insulaires 3 décembre 2016

Site internet : www.lesdelicesdenotredame.fr