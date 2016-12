Lectures buissonnières

C’est court, dense, intense et ça vous étreint une vie d’homme. Celle de Richard Bohringer en « Quinze rounds ». Naissance sous le signe d’une grande déchirure, jeunesse agitée, tourmentée, et parcours affolant qui prend corps sous les oripeaux du saltimbanque, dans un enchaînement de « fulgurances ». Un parcours autobiographique qui te triture, te bouscule, te cogne. Je ne sais pourquoi, je pense soudain à Claude Nougaro, Le jazz et la java… La musique et la pitanche ? Descente aux enfers et renaissance ? Une vie d’homme avec ses flamboyances et ses « fêlures » (p.193) en tout cas.

« Sur les barbelés de la liberté j’ai laissé des bouts déchirés de mon corps au hasard du vent. » (p.198) Que cette phrase est belle et terrible ! Et que cette vie couchée sur le papier en accéléré est poignante ! J’ai été tellement saisi qu’arrivé à la dernière page, j’ai repris la première.

Difficile de porter les sarcasmes, que tu n’es que le fils d’une pute et d’un Boche… Stigmates et déchirures dès le début. Jeunesse et premiers pas de vraie liberté à Paris. Emergence de tous les possibles dans le quartier de Saint-Germain des Prés de l’après-guerre. Jazz, théâtre, écriture et cinéma. Melting-pot de toutes les folies, de toutes les brisures, de toutes les dérives, de toutes les espérances…

La drogue aussi, la descente aux enfers à tel point que cela aurait pu se terminer là comme pour beaucoup d’autres. Le plus profond du trou puis le sursaut. Vie chaotique, d’enthousiasme, de passion, pour la musique, le jazz surtout, le théâtre, et bien sûr le cinéma, la découverte des autres, toujours sur la route.

Rythme syncopé, be-bop des émotions, cris du cœur aux accents de trompette de Clifford Brown, coups de boutoirs à la Coltrane, échappées vers l’indicible à la Miles Davis… S’enchaînent les observations percussives, polyrythmiques, les coups de poings de la vie. Boxe, boxe…

Rythme fou de toute une carrière, fragilités, et se dire… déjà…, à 74 ans, quand tout l’être dit… encore…

Henri Lafitte, Chroniques insulaires 26 décembre 2016

Richard Bohringer, Quinze rounds – Flammarion 2016 – ISBN : 978-2-0812-8458-6