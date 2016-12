Libération du 30 décembre 2016

D’abord, on nous dit que François Hollande prend des vacances d’une manière inhabituelle : « quatre petits jours de congés. Aussi inédits qu’un troisième mois consécutif de baisse du chômage ou que l’utilisation de la grâce présidentielle »

Puis qu’il va faire une allocution télévisée dont on ne sait rien : « Parti en vacances avec les fiches de ses conseillers, Hollande a rédigé, seul, son texte d’une dizaine de minutes. ».

Mais Libération nous dit de quoi il va parler : « Le chef de l’Etat veut revenir sur les « épreuves » - attentats terroristes, guerre en Syrie, montée des populismes - et tracera les « enjeux » pour le pays en 2017. Insister sur les valeurs sociales et républicaines, défendre le service public et la Sécurité sociale, autant de remparts qu’il entend dresser contre la droite et l’extrême droite avant la présidentielle. »

Pour le reste, dont Libération n’en sait pas plus, on nous dit qu’on n’en sait rien. Sauf : « Tout juste sait-on qu’il a l’intention d’emmener Philae avec lui, le Labrador noir que lui avait offert le Canada… »

Mais : « Depuis un mois, « c’est dur même si François ne laisse jamais rien paraître », relate un proche. »

Quoi qu’il en soit : « « Hollande devrait terminer ses vœux, samedi, en disant "Je crois aux forces de la primaire, je ne vous quitterai pas", histoire de rendre tout le monde totalement dingue », se marre un de ses amis, en écho à la formule de Mitterrand dont Hollande revisite en permanence l’héritage.. »

Quand François Hollande aura parlé on pourra sans doute prendre connaissance de ce qu’il n’a pas dit.

Henri Lafitte, Chroniques insulaires 30 décembre 2016